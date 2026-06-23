北海道旭川市で女子高校生を殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告に、懲役27年の判決が言い渡されました。22日夜、遺族がコメントを発表し「命を失った娘への罪がこんなに軽いものなのか」などと胸の内を明かしました。

■求刑通り懲役27年判決 内田被告は数回うなずく様子も

殺人・不同意わいせつ致死・監禁の3つの罪に問われていた内田梨瑚被告（23）。

2024年4月、北海道旭川市で17歳の女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ、「落ちろ」「死ねや」などと怒鳴り、川に落として殺害したとされています。

迎えた判決では…

裁判長

「被告人を懲役27年に処する」

検察側の求刑通り、懲役27年の判決が言い渡され、内田被告は数回うなずく様子をみせました。

■「こんなにも軽いものなのか」判決受け遺族がコメント

判決を受け22日夜、被害者の遺族がコメントを発表しました。

遺族

「残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなにも軽いものなのかと思っています。娘は17歳で人生も夢も奪われましたが、内田被告人は法律に守られて、刑務所での最長でもたった27年間の生活を終えた後は、出所して自由な生活を送り新しい人生を送ることができるのです。亡くなった娘にどのように報告をすればよいのか考えると、親として情けない気持ちになります」

■「死刑やろうが」判決直後に男が乱入、柵を乗り越え一時休廷に

内田被告に判決が下された直後、旭川地裁では想定外のことが起きました。

法廷に乱入した男

「この判決は報われねぇぞ」

突然、ドア付近で音が鳴り、法廷内に男が乱入。

「何が27年だ」「被害者の家族はどうする気だ」「人間のすることか、死刑やろうが」

男が叫びながら傍聴席との仕切りの柵を乗り越えたため、弁護士や検察官、裁判員などは立ち上がり避難。暴れた男は係員などに取り押さえられましたが、その後も大声で叫び続けたといいます。

このとき、内田被告は座ったままで驚いた様子だったということです。

この影響で、裁判は一時休廷する事態に。男（48）は建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。

■内田被告と“舎弟”小西受刑者の証言 真っ向から対立

騒然とした中、再開された裁判。争点は内田被告に殺人の実行行為や殺意があったのかどうかです。

これまでの裁判で内田被告は…

内田梨瑚被告

「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」

殺人などの罪を否認していました。

一方、内田被告に“舎弟”として扱われていた“共犯”とされる小西受刑者は…

小西受刑者

「梨瑚さんが（高校生の）肩甲骨のあたりを両手で押しました」

2人の証言は真っ向から対立していました。

■「残虐で卑劣」殺意と殺人の実行行為を全て認める判断

今回、旭川地裁は殺意も殺人の実行行為も全て認める判断を下しました。

裁判長

「被害者の人格や尊厳を踏みにじる犯行態様は、非常に残虐で卑劣なものである。動機は短絡的かつ極めて自己中心的なものであって、酌量の余地は全くない」

弁護側は控訴するかどうか、協議したうえで判断するということです。

（6月22日放送『news zero』より）