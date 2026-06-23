◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）を2―0で破り、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

FWリオネル・メッシ（38）は2ゴールを決めてW杯通算18得点とし、16点で並んでいたクローゼ（ドイツ）を抜いて最多得点記録を更新した。前半9分、FWのLa・マルティネスが倒されて得たPKを右に外して失敗したが、38分に DFメディナの左からの折り返しに走り込んで左足を合わせ、ゴール左隅を打ち抜く先制弾。24日の39歳の誕生日を前祝いする一撃を決めると、後半追加タイムには自らのシュートのこぼれ球を蹴り込んで追加点を挙げた。

メッシは試合後、「PKを外して本当に腹が立った瞬間もあったけど、それを挽回することができた」とコメント。「何よりもまず勝ったことが本当にうれしい。厳しく、難しい試合だったけど、これに勝ったことでこの後が少し楽になる。今大会はどの試合も競っていて白熱している。このときを楽しんでいるし、チームメートと喜びを分かち合いたい」と語り、「僕たちは既に人々に多くの喜びを与えてきたけど、もっと多くの喜びを与えられるようにしたい。重要なのは1次リーグ突破で、全ての試合に勝つことを常に目指している」と2連覇へ意気込んだ。

6大会連続出場のメッシは16日（同17日）のアルジェリアとの1次リーグ初戦でW杯自身初のハットトリックを達成。この日の得点で前回22年カタール大会決勝トーナメント1回戦オーストラリア戦からW杯6試合連続ゴールをマークし、1958年スウェーデン大会のフォンテーヌ（フランス）、70年メキシコ大会のジャイルジーニョ（ブラジル）の最多記録に並んだ。また、自身が持つW杯最多出場記録も28試合に伸ばした。