「それはどういう意味？」「僕らはチームだ」佐々木朗希と繰り返した“問答”　怪物の再起を託されたド軍コーチの証言する舞台裏

今季は5月に入り、「別人」のように自信を身に着けた投球を披露している佐々木(C)Getty Images

球速と制球が改善された背景

佐々木朗希（ドジャース）が、日進月歩の勢いで進化している。

メカニックの向上を追い求め、積み上げてきた努力がようやく実を結ぼうとしている。メジャー2年目の今季開幕当初の3月、4月は、5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と打ち込まれた佐々木。スライダーとスプリットの制球が定まらず、ストライク欲しさに置きに行った真っすぐを痛打される場面が散見し、投球内容も登板毎に変わるような日々が続いた。

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しかし、ストレングス＆コンディショニングコーチを務めるトラビス・スミス氏とのマンツーマンでの指導を受け始めた5月に入ってから状態が安定。ウエイトトレーニングによって体重とカロリー摂取量が共に増加し、肉体改造に成功。バラツキの目立った投球フォームも安定し、球速と制球力が揃って高まりを見せている。

実際、5月以降の佐々木は7登板で防御率3.86ながら、被打率.208、三振率25.9％と上々のスタッツを記録。一時は目も当てられないほどに悪化していた与四球率も6.8%にまで落ち着いてきている。

今では先発ローテーションを当たり前のように回し、まさに「別人」と言っても過言ではないほどの変貌を遂げた。そんな佐々木の飛躍に“投球のスペシャリスト”も目を細める。

現地時間6月17日に“ピッチングニンジャ”の愛称で名を馳せる投球分析家のロブ・フリードマン氏のYouTubeチャンネルに出演したドジャースの「ピッチング・ディレクター」を務めるロブ・ヒル氏は「自分からロウキに具体的に示したのは、投げる時の適応力の部分。その部分の伸びしろは、僕らが思っていた以上に発揮できていると思う」と語った。

メジャー1年目から怪物の成長を見守ってきた。

佐々木が右肩の「インピンジメント症候群」からの再起を目指していた昨夏にヒル氏は、平均93マイル（約147キロ）にまで球速が低下し、防御率も7点台まで悪化した状態の抜本的改善を託された。この時にはフォームの微調整にも携わった。