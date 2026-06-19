SCRAPとプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が共催するリアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』のオリジナルグッズ全8種が発表された。

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『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』は、専用の謎解きキットを使い、CRAZY RACCOON STOREやリアル脱出ゲーム渋谷店を歩きながら謎を解く体験型ゲーム・イベント。プレイヤーは謎解きキットを頼りに店内を歩き回り、隠された謎を解き明かすことで、CRメンバーとともに任務を遂行する物語を体験できる。開催は6月26日からとなる。

今回発表されたオリジナルグッズは、描き下ろしイラスト2種を使用した全8種のラインナップ。注目アイテムである「クリアファイルセット」は、等身ビジュアルとデフォルメビジュアルがセットになっており、CRメンバーのかっこよさと可愛さの両方を堪能できる内容となっている。

「ポーチ」は外側に等身ビジュアルが印刷される一方、内生地にはデフォルメイラストがあしらわれている。「アクリルスタンド」はCRメンバー1人ずつの単体販売で、店舗を背景にした撮影にも活用できる。「アクリルキーホルダー」と「クリアカード」は、CR渋谷防衛部隊の4人と赤見かるび、そして暗号解読班の班長であるおぼを加えたラインナップからのランダム販売となる。

シンプルなデザインの「Tシャツ」は、背面に本イベントならではの特別なデザインを採用。背中にはモールス信号が仕込まれており、解読する楽しみも用意されている。さらに、特典付きチケットに付属する謎解きグッズ「赤見かるびとの最終決戦」も単体販売され、本編の後日譚を楽しむことができる。このほか、「脱出成功ステッカーセット」などリアル脱出ゲーム定番のグッズもラインナップする。

あわせて、開催会場限定でオリジナルグッズを合計6,000円（税込）以上購入した来場者に「ノベルティハンドタオル」を1枚プレゼントするキャンペーンも実施される。なお、ハンドタオルは数量がなくなり次第配布終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）