今週末は、本州付近で梅雨前線の活動が活発になり、20日(土)は西日本と北陸、21日(日)は東日本と東北で警報級の大雨のおそれがあります。局地的には短時間で道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。土砂災害や川の増水に注意が必要です。

20日(土) 雨雲が西日本から東日本へ拡大

今日19日(金)は、梅雨前線の北上に伴い、九州では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、6月1位や今年一番の大雨になった所がありました。今夜は大雨の範囲が中国地方や四国にも広がり、明日20日(土)は低気圧や梅雨前線の影響で、近畿、東海、北陸も雨で、関東も昼前後から雨となり夜は本降りとなるでしょう。





低気圧や前線に向かって、非常に暖かく湿った空気が流れ込み、局地的に雨雲や雷雲が発達する見込みです。明日20日(土)は、西日本と北陸で警報級の大雨のおそれがあります。短時間で道路が冠水するレベルの激しい雨が降る所があるため、土砂災害や川の増水に注意が必要です。

21日(日) 東日本や東北を中心に大雨のおそれ 北陸と東北も梅雨入りへ

21日(日)は、梅雨前線が本州の南岸に停滞し、日本海の低気圧がゆっくりと東に進む見込みです。



このため、関東など東日本〜東北を中心に大気の状態が不安定となり、雨雲が発達しやすいでしょう。北陸や東北など、局地的には総雨量が100ミリ〜150ミリの大雨となるおそれがあるため土砂災害など注意が必要です。このタイミングで、北陸や東北では遅れていた梅雨入りの発表がありそうです。



西日本は晴れ間も出ますが、日本海側を中心に雨の降る所があるでしょう。お出かけには、雨具があると安心です。



沖縄や奄美では、今週末は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。沖縄や奄美では梅雨明けの発表が秒読みの一方、本州付近ではこれからが梅雨本番となります。また、明日20日(土)までにマリアナ諸島の熱帯低気圧が台風に発達し、来週は北上するおそれもあります。台風プラス梅雨前線は大雨のパターンのため、今後の動向に注意が必要です。