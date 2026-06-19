「ただの融資ですよ」竹田恒泰が指摘する日本のベンチャーキャピタルが抱える問題とベンチャーが育たない理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本が元気になる！？銀行の融資が変わる！土地・保証頼らず融資！」と題した切り抜き動画を公開した。動画では、日本の旧態依然とした銀行融資の問題点を指摘しつつ、新たに始まる「土地・保証頼らず融資」という制度について、ベンチャー企業育成の観点から高く評価している。



竹田氏はまず、日本のこれまでの銀行融資について「基本的に土地建物を担保にとってお金を貸し付ける」という「土地神話」に縛られていたと指摘。「この会社、アイデアがすごいとか技術がすごいとか、経営者がすごいとかね、そういうことで担保なしで融資ができなかったんです」と苦言を呈した。優れた技術があり「これで世界が大改革できる」と訴えて10億円を調達しようとしても、不動産担保がなければ「じゃあ帰ってくれ」と一蹴されるのがこれまでの日本の現状だったと語る。



さらに、アメリカでは優れたビジネスモデルや経営者に対し、担保なしでも巨額の資金が集まる仕組みがあることを紹介。一方、日本のベンチャーキャピタルについては「本当にね、なんか銀行みたいなんですよ」と切り捨て、「100%安全で確実なところにしか融資しないんです」「あんなもんベンチャーじゃないですよ、ただの融資ですよ」と痛烈に批判した。



しかし、竹田氏は日本経済新聞の『土地・保証頼らず融資』という記事を取り上げ、「ようやくここへ来てですよ」と現状の打開に期待を寄せる。3メガバンクや地方銀行など10行以上の金融機関が、企業の技術力や成長性を担保にする新型の融資に参入するという内容を紹介し、これまでの不動産担保や経営者個人の保証に頼る仕組みからの脱却を歓迎した。



動画の最後で竹田氏は、企業価値担保権を活用し、事業売却を通じて資金を回収する新たな仕組みに触れ、「これは日本のベンチャーの支援することになると思いますよ」と断言。「ついに銀行もね、企業の成長性、技術力、そういったものを見て担保なしで融資するという制度が始まる」「素晴らしい取り組みだと思いますよ」と絶賛し、日本経済の未来に明るい兆しを見出している。