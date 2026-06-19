６月３０日付で東証グロース市場に新規上場予定のネイス<589A.T>の公開価格が、仮条件（１２９０～１３２０円）の上限である１３２０円に決定した。



同社は、子ども向け体操教室「ネイス体操教室」の運営を主力に、児童発達支援及び放課後等デイサービス施設「ネイスぷらす」を運営している。２６年４月末現在で体操教室事業では直営４９店、フランチャイズ１２８店を、発達支援事業では１１店をショッピングセンター内を軸に全国展開している。公募株式数１０万株、売出株式数１０５万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１７万２５００株を予定。主幹事は岡三証券。



出所：MINKABU PRESS