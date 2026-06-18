ポケモン歴代“御三家”27匹がずらり…「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」に先駆け、“M-1チャンピオン”たくろうたちがガチバトル【事後レポート】
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2026年6月6日、7日の2日間、ポケモンバトルの日本大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026(略称：PJCS2026)」がパシフィコ横浜で開催された。これに先駆けて前日の6月5日に、「日本一決定戦『PJCS2026』ポケモン30周年スペシャルイベント」が同会場にて実施され、「M-1グランプリ2025」チャンピオンのたくろう(赤木裕さん、きむらバンドさん)をはじめ、多数のゲスト陣および、27匹のポケモンたちが駆け付けた。本稿では、モンスターボール型特設ステージのお披露目式の事後レポートをお届けする。
「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」とは、「ポケモンチャンピオンズ」をはじめ、ポケモンカードゲーム、「ポケモン GO」、「ポケモンユナイト」という4つの部門で大会を行い、それぞれの日本一を決定するという、国内最大規模のポケモンバトル公式イベント。
前日に行われたスペシャルイベントには、各ジャンルで頂点に立った“チャンピオン”たち…ということで、たくろうの二人に加え、柔道・男子66キロ級で数々の世界大会を制した阿部一二三さん、2025年に「フリューかわいいトレンド大賞」かわいい×トレンド総合1位や「JC・JK流行語大賞2025」ヒト部門1位を獲得した長浜広奈さんが登壇。
また、ステージアンベールの際には、歴代の「ポケモン」シリーズから“旅立ちのパートナー”となるポケモンたちが勢ぞろい。「『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026』開幕！」の掛け声とともに幕が落ち、特設ステージが披露された。
ゲスト陣によるトークショーでは、それぞれの「ポケモン」の思い出や、バトルにおける戦略などが語られ、大盛り上がりに。さらにフリップトークのコーナーでは「ほかのジャンルでチャンピオンを目指すなら」とのお題が振られ、登壇者たちは以下のように答え、会場を沸かせた。
【阿部一二三】ファッション：どこに行っても柔道家として見られがちなので、ファッションにこだわって、違うイメージを定着させたいです。ファッションにおける強みは、白Tシャツがけっこう似合うところですかね。体を鍛えているから、わりかし似合っているんじゃないかなと自負しています。
【長浜広奈】ドラマ：新しい表現の中で自分を見つけて、自分らしさを築きながら、お芝居でチャンピオンを目指したいです。刑事ドラマだったり、恋愛映画でヒロインを演じてみたいです。
【赤木裕(たくろう)】セ・リーグ：すみません。僕だけちょっと毛色が違うんですけど、大の巨人ファンでして…。ここ最近、ジャイアンツは調子がいいので、セ・リーグのチャンピオンを目指して頑張ってほしいです。交流戦に入ってだいぶね、好調なので。この勢いを維持して、シーズン終盤まで頑張ってほしいです。
【きむらバンド(たくろう)】道案内：今年の4月に上京してきたばかりで、まだ道が全然わからないんですけど、タクシーに乗ったときに運転手さんが「環七まっすぐ行って、あそこの裏から入って、高速は使わないほうが早いですね」とか、さらっと言っているのがめちゃくちゃカッコよくて。僕も早く、東京の道を全部覚えて、あんなふうに言えるようになりたいです。
さらにイベントの後半では、今回初めてゲーム部門の対象ソフトとなった「ポケモンチャンピオンズ」で、“真のチャンピオン”をかけてバトルするエキシビションマッチも実施。阿部さん、長浜さんによる「ひふひな」ペアと「たくろう」ペアに分かれて「ポケモンチャンピオンズ」でのバトルが行われた。
「ひふひな」ペアは、アブソル、カイリキー、マホイップ、リザードンの4匹を、「たくろう」ペアは、フシギバナ、ヤドキング(ガラルのすがた)、ゲッコウガ、ヘラクロスの4匹を選択。一時は「たくろう」ペアが優位に立つものの、メガシンカを遂げたメガリザードンYによる怒涛の攻撃で状況は一変し、「ひふひな」ペアが逆転勝利を収めた。
取材・文＝ソムタム田井
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