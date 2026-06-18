この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「静岡の元教師すぎやま」が「【受験生必見】進路に迷ってる人が夏までにやるべきこと5選」を公開した。動画では、進路に悩む中高生に向けて、後悔しない選択をするために夏までに取り組むべき5つのアクションを解説している。



動画の冒頭で、すぎやまは「とりあえず普通科、とりあえず進学コース」という偏差値頼みの進路選びを「一番ダメ」と一刀両断する。1つ目のやるべきこととして「勉強する前に地図を見ろ」と提起し、まずは世の中にどのような仕事や学校があるのかを知る重要性を強調した。AIツールを活用して自分の興味と合致する職業を探す方法などを紹介している。



続いて2つ目に「オープンキャンパス・学校見学に行け」と語り、比較のために最低2～3校を見学することや、入学後を想定して実際の通学手段で足を運ぶよう促している。3つ目の「王道以外のルートを必ず調べろ」では、少子化の現代において、推薦や総合型選抜、通信制高校など選択肢が多様化している現状を指摘し、保護者に対しても「感覚をアップデートして」と訴えかけた。



さらに4つ目として「親と進路について本音で語り合おう」とアドバイス。怒られることを恐れず、自分の考えを伝えることが第一歩だとした。最後に5つ目として「仮の志望校を決めておこう」と述べ、仮でもゴールを設定することで、残りの期間でどれだけ学力を上げるべきか「逆算できる」とその意義を説いている。



進路選択において、ただ漠然と勉強をこなすのではなく、自ら情報を取りに行き、道筋を立てることの重要性が改めて示された。時代が変化する中で、親子ともに古い価値観から脱却し、自分自身で納得できるルートを見つけるための実践的な知識を得られる内容である。