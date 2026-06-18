NECは6月18日、NATOサイバー防衛協力センター(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence、以下CCDCOE)が主催するサイバー防衛演習「Locked Shields 2026(ロックド・シールズ2026)」に参加したと発表した。

あわせて、本演習における日本チームのネットワークや分析環境を含むサイバー防衛演習環境の設計・構築を関連組織と連携して支援したほか、参加者へ事前演習を提供したとしている。

Locked Shields 2026の日本チームの様子(出典:防衛省・自衛隊 公式X投稿)

○「Locked Shields」とは

Locked Shieldsは、CCDCOEが2010年以降開催している世界最大規模のサイバー防衛演習。今年は4月20日から24日に開催され、NATO加盟国を含む約40か国が参加した。

日本からは、防衛省をはじめとする関係省庁や民間企業などが参加し、日本チームはリトアニアと合同チームを編成して演習に臨んだ。

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