日本製鉄が米鉄鋼大手ＵＳスチールを買収して１８日で１年を迎えた。

老朽化した設備の更新・増強と生産の効率化を進めており、２０２６年度に黒字転換を見込む。日本市場は縮小が避けられず、日鉄は米国とともに欧州、インド、東南アジアの「４極」で、日鉄が強みを持つ高級鋼材を中心に需要を取り込み、成長を図る。（福原悠介）

米国は黒字へ

１４１億ドル（当時約２兆円）をかけたＵＳスチール買収で交渉役を務めた森高弘副会長は、報道各社のインタビューで「買収を検討していた当時と比べても、米国のマーケットは拡大している」と語った。

米国は自動車向けなど高級鋼材を中心に鉄鋼需要が旺盛で、電気自動車（ＥＶ）のモーターで使う電磁鋼板など、日鉄の高い技術を生かした製品を売り込める市場と位置付ける。ＵＳスチールの在庫評価の変動を除いた事業利益は、２６年３月期は５６億円の赤字だったが、２７年３月期に１０００億円の黒字転換を見込んでおり、森氏は「上振れも期待できる」と意気込む。

買収時に米政権と約束した約１１０億ドル（約１・７兆円）の投資は、約３２億ドル分の計画が具体化した。高炉の改修や自動車向け高級鋼材の生産設備増強に加え、脱炭素につながる電炉用原料の生産設備も建設する。

ＵＳスチールは、設備投入した原材料に対して完成した良品の割合を示す「歩留まり率」の低さが課題として残る。日鉄から技術者を中心に１００人程度を派遣しており、生産効率の向上を急ぐ。

成長は海外に

森氏は「成長は海外に求めるしかない」と明言する。

２５年度の日本全体の粗鋼生産量は８０３２万トンで、１９６８年度以来の低水準だった。市場拡大が見込めない国内ではコスト競争力を高め、技術研究を進める。

海外市場は強化する方針で、森氏は「海外の生産の方が多い会社へ変わっていく」と話す。重要地域と位置付けるのが、米国、インド、欧州、東南アジアだ。経済成長が続くインドでは、日鉄にとって１９７２年に高炉が稼働した大分県の製鉄所以来、約半世紀ぶりに製鉄所を新設する。汎用（はんよう）品から高級鋼材まで対応できる体制を整え、市場を開拓する。

東欧では需要が伸びており、スロバキアにあるＵＳスチール傘下の製鉄所を１０月に直接保有する。欧州で初めて高炉がある製鉄所を持ち、高級鋼材を現地生産で供給できる体制が整う。

中国の過剰生産

懸念は、粗鋼生産量が年間約１０億トンと世界の半分を占める中国の過剰生産だ。

中国勢は内需が減ると余った鋼材を安価で輸出し、市況を悪化させてきた。足元でも内需が低迷し、２５年の中国の鋼材輸出量は前年比７・５％増の１億１９０２万トンで、１０年ぶりに過去最高を更新した。

中東が輸入する鋼材の約７割を中国が占め、約２０００万トンに上る。中東情勢の悪化で中国が行き先を失った鋼材を他に回せば、更に市況は悪化する。

日鉄が進める海外戦略についてＵＢＳ証券の五老晴信氏は「ローカルメーカーとして現地で需要を刈り取っていくことが重要で、販売力の強化が必要だ」と指摘する。

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森副会長のインタビューでの主な発言は次の通り。

「成長は海外に求めるしかない。他に選択肢はない。時間はかかるが、世界ナンバー１の鉄鋼メーカーに返り咲くことを目指す」

「今は国内事業と海外事業が半々だが、今後は海外の生産の方が多い会社に変わる。企業文化や意思決定の方式、スピード感も変わるだろう」

――ＵＳスチールの買収前の想定との違いやリスクは。

「長い交渉で準備期間があったので、買収後に想定と違ったことは多くない。今もデビッド・ブリット最高経営責任者（ＣＥＯ）と毎週話をしている」

「米国でのインフレに加え、より良い設備とするために投資額が膨らんでいることはリスクだが、効率化など得られる効果もある」

――日本の位置付けは。

「技術面での発展は日本が中心になる。日本での生産や販売がないと、技術の実装に向けた蓄積ができない。健全な日本事業は極めて大事だ」