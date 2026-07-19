「非常に残虐な方法」で殺害10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年７月22日号『バングラデシュ襲撃テロ「残虐すぎる拷問現場」』を取り上げる。イスラム教のラマダン（断食月）の期間中である’16年７月１日の夜、バングラデシュの首都・ダッカの外国大使館が立ち並ぶグルシャン地区でテロ事件が発生。ふだ