「日本を侮ってはいけない」「信じられない」同組スウェーデンの英雄イブラヒモビッチが日本対オランダ戦に注目！ 両指揮官にも言及「クーマン監督の戦術的なミス」「森保監督は賢明さを持っていた」【W杯】

「日本を侮ってはいけない」「信じられない」同組スウェーデンの英雄イブラヒモビッチが日本対オランダ戦に注目！ 両指揮官にも言及「クーマン監督の戦術的なミス」「森保監督は賢明さを持っていた」【W杯】