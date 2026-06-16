「日本を侮ってはいけない」「信じられない」同組スウェーデンの英雄イブラヒモビッチが日本対オランダ戦に注目！ 両指揮官にも言及「クーマン監督の戦術的なミス」「森保監督は賢明さを持っていた」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、森保一監督が率いる日本代表が強豪オランダ代表と対戦した。
50分に先制点を献上するもその７分後に、カットインから中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点に追いつく。64分にクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越しを許したものの、88分にCKから鎌田大地のゴールで追いつき、２−２の引き分けに持ち込んだ。
『soccernews』によれば、日本やオランダと同組でもあるスウェーデン代表のレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチがこの試合に言及。次のように話した。
「日本はワールドカップで決して侮ってはいけないチームだ。以前、スペインに勝利したのを見たことがある。対するオランダもフィルジル・ファン・ダイクやクリセンシオ・サマービル、ライアン・フラーフェンベルフによって素晴らしい試合をした」
一方、「（オランダのロナルド・）クーマン監督は５人の選手交代を行なったが、戦術的なミスだった」と指摘。「日本の森保一監督はそれを見抜く賢明さを持っていた」と見解を示す。
そして「久保建英、鎌田大地、中村敬斗の３人以外に名前を挙げるのは難しいほどだが、オランダのスター軍団相手に勝点１を獲得できたなんて信じられない。サッカーはクレイジーで、だからこそ世界最高のスポーツなんだ」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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50分に先制点を献上するもその７分後に、カットインから中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点に追いつく。64分にクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越しを許したものの、88分にCKから鎌田大地のゴールで追いつき、２−２の引き分けに持ち込んだ。
「日本はワールドカップで決して侮ってはいけないチームだ。以前、スペインに勝利したのを見たことがある。対するオランダもフィルジル・ファン・ダイクやクリセンシオ・サマービル、ライアン・フラーフェンベルフによって素晴らしい試合をした」
一方、「（オランダのロナルド・）クーマン監督は５人の選手交代を行なったが、戦術的なミスだった」と指摘。「日本の森保一監督はそれを見抜く賢明さを持っていた」と見解を示す。
そして「久保建英、鎌田大地、中村敬斗の３人以外に名前を挙げるのは難しいほどだが、オランダのスター軍団相手に勝点１を獲得できたなんて信じられない。サッカーはクレイジーで、だからこそ世界最高のスポーツなんだ」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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