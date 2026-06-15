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「試合が壊れる音がする」阪神ファン絶望…ホークスに5イニング連続被弾で10失点の完全敗北

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【トラウマ確定】阪神球団ワーストの初回から5イニング連続被弾で10失点喫しホークスに完全敗北...栗原＆野村勇2打席連続ホームランなど合計6発本塁打浴びて発狂しまくり絶望する阪神ファン。」を公開した。動画では、交流戦のソフトバンクホークス対阪神タイガースの試合を観戦し、圧倒的な力の差を見せつけられて絶望する様子が収められている。



試合前、トラヤマ氏は「日本シリーズの屈辱を晴らす時がやってまいりました」と意気込み、先発の才木投手によるリベンジに期待を寄せていた。しかし1回裏、才木投手が栗原選手に先制の2ランホームランを浴びると、トラヤマ氏は「どんだけ打つねん栗原」と驚愕。さらに2回裏にも野村勇選手に初球をスタンドへ運ばれ、「嘘やろ」と頭を抱えた。



その後も阪神の受難は続く。3回裏に再び栗原選手に2ランを浴びると、「試合が壊れる音がする」と絶望の表情を浮かべる。4回には2番手の椎葉投手も野村選手に本塁打を許し、「4回までに4発のホームラン」とホークス打線の破壊力に言葉を失った。5回表に立石選手が反撃の2ランを放つも、その裏に近藤健介選手からダメ押しの2ランを叩き込まれ、5イニング連続となる合計6発の被弾で10失点という惨状に「パリーグの1位2位ハイレベルすぎる」と圧倒された様子を見せた。



試合はそのまま阪神が敗北。トラヤマ氏は「最悪のスタート」と肩を落としつつも、「明日は大竹に流れを変えてもらうしかない」と次戦への切り替えを強調。さらに「巨人が交流戦絶好調で0.5差に迫ってきた」とセ・リーグの順位争いへの危機感を募らせ、「明日は絶対に勝ちましょう」とファンに向けて切実な呼びかけを行い、動画を締めくくった。