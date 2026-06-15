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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「【祝】活動家老女を書類送検へ！反日無罪を許すな！辺野古のダンプ事件！」を公開した。動画では、沖縄県の米軍キャンプ・シュワブ周辺で発生したダンプカーによる死亡事故を取り上げ、抗議活動を行っていた女性が書類送検された件について、自身の見解を語っている。



竹田氏は冒頭、琉球新報の記事を提示しつつ、事件の概要を説明した。ダンプカーの通行を妨害しようとした70代女性が警備員の制止を振り切って車道に飛び出し、女性を守ろうとした40代の警備員が巻き込まれて死亡した経緯に触れ、「本来おかしな行動をとった危険な行動をとった張本人がね、巻き込まれて死ぬ分には全然自業自得なんですけども、亡くなったのはその女性ではなく警備員ですよ」と指摘。「非常に胸くそ悪い事件でしたね」と強い憤りを露わにした。



その後、沖縄県警がこの女性を重過失致死容疑で書類送検し、起訴を求める厳重処分の意見を付ける方針であることに言及。竹田氏は「反日活動だったらその自分の行動の結果人が命を落としたってオッケーとか、そんな馬鹿なことあるわけないんですよ」「大体その反日無罪なんかあり得ないですからね」と断じ、違法な抗議活動に対する警察の厳しい姿勢を評価した。



さらに、単なる過失ではなく重過失が問われた点について詳しく解説。「うっかりしてただよねじゃなくて、重過失っていうのは当然そうしなくてはいけない話を、しなかったという過失なんですよね」と説明し、危険を自ら誘発した行動の重大性を強調した。



最後に竹田氏は、自ら危険を招いた今回の活動家の行動について「ただの過失ではない重過失が問われるということで、これは非常にですね、いい流れですよね」と結論づけた。その上で、「ぜひ厳罰に処していただきたい」と述べ、社会のルールを逸脱した抗議活動への毅然とした対応を求め、動画を締めくくった。