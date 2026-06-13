「なぜ“無視”されているのか」驚くほど知名度が低い日本代表の“アジア１位”戦士…オランダ戦で世界は衝撃を受けるだろう【現地発】
なぜ世界がこれほど彼を“無視”しているかが分からない。
日本代表MFの佐野海舟である。
マインツではブンデスリーガで２シーズン連続のフル出場。監督からの信頼はもちろん、驚異的なスタミナ、怪我に強い身体、警告を受けない守備センスがなければ達成できない偉業を成し遂げた。
日本代表でも昨年の10月シリーズからぐっと存在感を高め、１−０で金星を挙げた今年３月のイングランド戦では圧巻のパフォーマンスを披露。いまや替えの利かない存在となった。
実際、世界的に有名なドイツの移籍情報サイト『Transfermarkt』が５月末に改定した市場価値も、2500万ユーロ（約46億円）から4000万ユーロ（約74億円）へ激増。3000万ユーロの久保建英を大きく上回り、日本人選手の１位、アジア人でも堂々のトップに躍り出た。
だが、ワールドカップ開幕前、各国メディアが報じている森保ジャパンの注目選手に、この25歳の名前はほぼ出てこない。久保建英、上田綺世、鎌田大地、堂安律、鈴木彩艶などばかりだ。
事前キャンプ地のモンテレイで、複数の海外記者に取材をした時も、「日本代表で注目しているプレーヤー」に佐野を挙げたジャーナリストは一人もいなかった。
もちろんドイツでは、その存在は知れ渡っているだろうが、世界的には驚くほど知名度が低いのだ。
だだ、それは悪いことでないかもしれない。W杯初戦のオランダ戦で、世界は衝撃を受けるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
日本代表MFの佐野海舟である。
マインツではブンデスリーガで２シーズン連続のフル出場。監督からの信頼はもちろん、驚異的なスタミナ、怪我に強い身体、警告を受けない守備センスがなければ達成できない偉業を成し遂げた。
日本代表でも昨年の10月シリーズからぐっと存在感を高め、１−０で金星を挙げた今年３月のイングランド戦では圧巻のパフォーマンスを披露。いまや替えの利かない存在となった。
だが、ワールドカップ開幕前、各国メディアが報じている森保ジャパンの注目選手に、この25歳の名前はほぼ出てこない。久保建英、上田綺世、鎌田大地、堂安律、鈴木彩艶などばかりだ。
事前キャンプ地のモンテレイで、複数の海外記者に取材をした時も、「日本代表で注目しているプレーヤー」に佐野を挙げたジャーナリストは一人もいなかった。
もちろんドイツでは、その存在は知れ渡っているだろうが、世界的には驚くほど知名度が低いのだ。
だだ、それは悪いことでないかもしれない。W杯初戦のオランダ戦で、世界は衝撃を受けるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”