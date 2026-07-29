■MLBナショナルズ8ー6ブルージェイズ（日本時間29日、ナショナルズ・パーク）ブルージェイズの岡本和真（30）が敵地のナショナルズ戦で守備から途中出場し、5回の第1打席で4試合ぶりの24号ホームランを放った。これでルーキーでの日本人選手最多本塁打記録を更新、さらに球団新人最多本塁打記録にも並んだ。チームは敗れて借金が10、ア・リーグ東地区最下位となっている。試合前には2015年から3年間、巨人でプレーしたM.マイコ