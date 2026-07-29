再春館製薬所のバドミントン部の公式Xなどが29日までに更新され、選手、関係者全員の無事を確認したことを報告した。「熊本県で発生した地震に関するお知らせ」とし、「熊本地方で発生いたしました地震につきまして、熊本に滞在中のスタッフ、および遠征中の選手・チーム関係者全員の無事が確認できております」と報告。「被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様も引き続き身の安全を最優先にお過ごしくださ