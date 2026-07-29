■バレーボールネーションズリーグ決勝ラウンド 準々決勝当日練習（日本時間29日、中国）【写真を見る】当日練習を行う日本代表オリンピック、世界バレーに並ぶ世界三大バレーの一つ『ネーションズリーグ（VNL）』の決勝ラウンド（中国・寧波）に向けて、男子日本代表（世界ランキング4位）は29日、当日練習を行った。予選ラウンド開幕から無傷の12連勝で、首位で決勝ラウンド進出を決めた日本。石川祐希キャプテン（30）は「