毎朝襲う謎の激しい下痢。内視鏡検査でも異常が見つからず途方に暮れる税務署員の「私」に、医師から告げられた「本当の病名」とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）過酷な業務とストレスの中で追い詰められ、身体の発するSOSに気づくまでの葛藤を、現役税務署員である大蔵主税氏の新刊『税務署員うつうつ日記』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届け。なお、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む