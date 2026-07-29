FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で優勝したスペイン代表のDFマルク・ククレリャ（28＝Rマドリード）が29日までに自身のインスタグラムを更新。公約実行の新タトゥーを公開した。決勝戦前のインタビューでククレリャは「優勝したら監督（ルイス・デラフエンテ）の顔をタトゥーに彫る」と宣言。決勝戦ではアルゼンチンを延長死闘の末に1―0で破り、2度目の優勝を決めた。歓喜の優勝から1週間。ククレリャは自身のインス