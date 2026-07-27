MLBホワイトソックスの村上宗隆が7月26日（日本時間27日）、対アストロズ戦にて両親の前で2本塁打を打つ大活躍を見せた。【写真】「母ちゃんもデカい」始球式に登場した村上宗隆並みに“大きい”ご両親メジャー自己最多記録の村上宗隆アストロズに先制点を許した1回裏、無死一塁で打席に立った村上は、フルカウントからの6球目を左翼席に叩き込み逆転2ラン。さらに3回無死二、三塁では二ゴロながら三塁走者をホームへ迎え入れ