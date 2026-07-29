「本日、私たちは一歩を踏み出しました」【もっと読む】ヤクルト畠山コーチが突然の退団 原因は金銭トラブルか…水原一平事件では「畠山は大丈夫か？」との声がプロ野球選手会の近藤健介会長（ソフトバンク）が文書でこうコメントした。28日、12球団オーナー会議の代表者と選手会が東京都内で協議。両者直接会談の場を持つのは史上初とあって、「極めて異例だ」と、各メディアは報じている。今回は選手会が要望を出して実現