28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生した。災害時に役立つ情報を発信している、自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）の過去の投稿から、粘着テープで作る「最強のバケツ」を紹介する。【動画で解説】自衛隊伝授の「最強バケツ」“ビニール袋”で作る方法投稿では「ビニール袋を鋼の袋に変えてみるもしもの為に準備しておけばいざというときに大活躍間違えなし」（原文ママ）と