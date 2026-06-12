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意外と知らない学校PRの裏側。椎名林檎が新設高校の校歌を手掛けた本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「子供をかき集めるのに必死な教育現場。大金を使った学校宣伝のトレンドについて解説します【椎名林檎 高校】」と題した動画を公開した。動画では、有名アーティストが学校の校歌を手掛ける背景と、少子化時代における学校のPR戦略について解説している。



下矢氏はまず、今年4月に開校した「埼玉県立大宮科学技術高等学校」の校歌を、椎名林檎が作詞・作曲した事例を紹介。タイトルは「赤い羅針盤」で、椎名林檎の世界観が色濃く反映された楽曲となっている。椎名林檎自身は埼玉県生まれであるものの、同校に深いゆかりがあるわけではない。それでも学校側が依頼に踏み切った背景には、深刻な定員割れの危機と知名度不足という課題があったという。



下矢氏は、「できたての学校が一気に『あの学校ね』という風に記憶に残る意味では効果絶大」と語り、メディアで報じられることで知名度が高まる点を指摘。さらに、アーティスト側のメリットとして、校歌は学校が存続する限り歌い継がれるため、一過性のヒット曲を超えて歴史的なミュージシャンとしての格が上がる点に言及した。過去にも、長渕剛や小田和正といった大物アーティストが校歌を提供した例を挙げ、双方にメリットがある仕組みを解説した。



最後に下矢氏は、有名アーティストに校歌を依頼する学校は「それくらい経営熱心な学校」であると断言。著名人が校歌を作っている事実そのものよりも、そこに情熱を注げる教育機関であるかが重要だと述べた。少子化による生き残り競争が激化する中、校歌は単なる象徴にとどまらず、学校の経営姿勢を示すバロメーターとしての役割も担っているようだ。