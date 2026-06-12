遠藤航が日本代表を離脱…本田圭佑も反応「航、ありがとう！」
本田圭佑が、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーから離脱したMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）に言及した。
15日に、W杯の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。
突然のキャプテン離脱という驚きの事態となったことに加え、遠藤は自身のSNSを更新し、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」とこの離脱をもって日本代表からの引退も発表した。
この遠藤の投稿に大きな注目が集まっている中、本田圭佑も自身の公式X（旧：ツイッター）で反応。「航、ありがとう！ #まだ見たことない景色を一緒に」と綴っている。
15日に、W杯の初戦となるオランダ代表戦を控えている日本代表。ベースキャンプ地のナッシュビルで調整をしていた中、現地時間11日に別メニューで調整していた遠藤の離脱が正式決定。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が追加招集されることも決定した。
突然のキャプテン離脱という驚きの事態となったことに加え、遠藤は自身のSNSを更新し、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」とこの離脱をもって日本代表からの引退も発表した。
この遠藤の投稿に大きな注目が集まっている中、本田圭佑も自身の公式X（旧：ツイッター）で反応。「航、ありがとう！ #まだ見たことない景色を一緒に」と綴っている。