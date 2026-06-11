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ポイ活YouTuberのおにまる氏が、「Visa割キャンペーン最終チェック！Olive限定Apple Payで1万円分当たる特典も解説」と題した動画を公開した。動画では、6月11日から開始された「Apple PayでタッチでVisa割キャンペーン」の概要と、三井住友カード「Olive」を活用した還元率アップの裏技について解説している。



今回のキャンペーンは、Apple Payに登録したVisaカードでのタッチ決済が対象となる。1回500円以上の決済で抽選が行われ、おにまる氏は「基本のルーレット抽選に関しては期待値が弱め」としつつも、楽天カードなら期待値が約4倍に跳ね上がると分析。さらに、対象6店舗（牛角、くら寿司など）での1回1,500円以上の決済で10%キャッシュバックされる特典に対し、三井住友カードを利用すれば20%が上乗せされ「合計30%キャッシュバック」となる点を強力なメリットとして挙げた。



動画後半では、Olive限定で最大1万円分のVポイントPayギフトが当たる追加キャンペーンを紹介。セブン-イレブンでの決済条件を満たすと、通常のポイント還元と合わせて「24%超え」の還元率が狙えるという。ただし、これらのキャンペーンはクレジットモードでの決済のみが対象であることや、一部店舗が対象外となっている点に注意が必要だと補足した。また、Oliveには通常のカード番号とクレジットモード専用のカード番号の2種類が存在し、キャンペーン適用には後者の番号をApple Payに登録しなければならない仕様の違いを、画面操作を交えて解説した。



各種キャンペーンを組み合わせることで大幅な還元が期待できる。おにまる氏は対象外店舗が随時更新される可能性を指摘しており、利用前に公式サイトのリストを一度チェックしておくのが賢明である。各キャンペーンのエントリー期間や適用条件を正しく把握し、お得な特典を獲得したい。