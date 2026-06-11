北海道江別市で2024年10月、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、川村被告の審理が結審し検察は無期懲役を求刑しました。



強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。



起訴状などによりますと3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させた上、現金やカードを奪うなどしたとされています。





【弁護側の被告人質問】

3人はいずれも起訴内容を認めていて、札幌地裁は6月3日、3人に対し「強盗致死罪が成立する」との判断を示し、分離して審理が進められています。裁判の最大の争点は量刑で、6月5日の裁判では、川村被告に対する情状面の被告人質問などが実施されました。

Q.遺族に伝えたいこと、言いたいことはありますか？



A.私たちが事件を起こしたことで、被害者に痛い思い、苦しい思いをさせたこと、カードを奪って自分や男性たちのためにタバコを買ったこと、キャッシュカードを奪って許可なくお金を奪ったこと、大切な命を奪ってしまい申し訳ありません。



川村被告は声を震わせながら話し、前を向いたまま深く一礼しました。



Q.遺族はあなたに何を望んでいると思う？



A.死をもって償ってほしいか、一生刑務所にいてほしいと思っていると思う



Q.もしあなたが死んだとして納得すると思いますか？A.納得はしないと思います



Q.あなたにとって償いとは？



A.刑務作業をすることもそうだし、事件を振り返り自分の悪かったことを反省するのも償い。もし社会に出られることがあるなら現場の公園で花を置き、手を合わせることも償い。遺族が許してくれるなら直接お墓に行き、手を合わせることも償い



Q.仮に社会に出られたらどうする？



A.具体的には考えていません



Q.あなたにとって公園で被害者と会う目的は？



A.話し合いをするため、トラブルを解決するため



Q.トラブルの解決のためにあなたがしたことは？



A.公園についてすぐ、被害者に「謝ってないって本当？」と聞いた。被害者が「はい」と言ったので、八木原被告に「謝ってないって言ってるよ」と言ったら、被害者が「さっき謝りました」っていったので、八木原被告に「謝ったっていってるよ」と言いました。



Q.被害者の口から血が出ているのをみてどう思ったか



A.暗くてあまり見えなかったが、自分も交際していた少年Aから暴行を受けて、口から血が出たこともあったので大したことないと思った



Q.警察沙汰になるとは思わなかった？



A.その時は思わなかったです



Q.事件後に一度現場に戻ってきているが、なぜその時に被害者の様子を確認しなかった？



A.みんな車から降りる雰囲気ではなく、1人で降りるのも暗くて怖かった



Q.八木原被告に警察に言わないように口止めしたのはなぜ？



A.事件後に行ったラーメン屋で川口侑斗被告から「八木原に警察に行かないように言っておけ、口止めしておけ」と言われたので、その場でメッセージを送った



Q.その後、グループでのメッセージのやり取りで、八木原被告を「ぼこす」などと言った理由は？



A.八木原被告にイラついていた。26日に電話がかかってきて「だからやめてって言ったじゃん。男性たちと川村被告が暴力をしてた。私は何もしていないって警察に言うから」と言われて、やめてなんて一言も言ってないのに何で？とイライラした



Q.そうだとしても、ひどいことを言う必要はないのでは？



A.今は確かにそうだと思います。普段からイラついた時に悪い言葉が出てしまうので…。



Q.出頭しようと思ったのはなぜ？



A.死なせてしまったというモヤモヤがずっとあって、日が経つにつれて大きくなって、どうしていいかわからなくて自首することにした。



Q.川口被告と会うときは何か気を付けていたか？



A.雰囲気を壊さないようにしていた。川口被告から一度「雰囲気を壊されることが一番嫌いだ」と言われていたので



Q.被害者からお金を取ろうと思っていたのか？A.思っていません



Q.では、お金を要求するようなことを言う必要はあったのか？なぜ言った？



A.言う必要はなかったです。普段から黙っていることができず、事件の時は何も考えずに言った。



Q.痛いだろうと思わなかったか？



A.思わなかったです。



Q.なぜ止めようと思わなかったのか



A.怖いし、勝手に暴力を始めたので、暴力は私には関係ないと思った



Q.死んでしまうと思わなかった？



A.思わなかったです。



Q.トラブルの解決から、なぜ事件に発展してしまった？



A.突然の出来事だったので自分でもよくわからないです。



Q.自分の行動で何が一番の問題だと思いますか？A.何も考えずに行動をしたことです。





【検察の被告人質問】

Q.交際していた少年Aからの暴力を振るわれていたことを、よく裁判で話しているが、事件との関係は？



A.（しばらく沈黙）よく分からないです



Q.少年Aから暴力を受けていたのに、被害者への暴力をみて心配にならなかった？



A.いま思うと心配だと思うけど、事件の日は思わなかったです



Q.なぜ当時は分からなかった？当時と今で、何が違うのか？



A.考えるようになった。捕まるまで考えるということが自分の中になかった。



Q.高校でいじめられていた経験から、考えるようにはならなかったの？



A.人目は気にするようになった



Q.暴力を振るっている人と友人でいたり、そのあたりで人目は気にしなかったのか？



A.（しばらく黙り込み）…はい



Q.周りに流されやすいと言ってたが、事件後のメッセージみると、川村被告がまわりを巻き込んでいるのでは？



A.（黙り込む）



Q.社会に出られる確率はどのくらいあると思う？



A.ほぼないと思ってます



検察は「自らの意思で暴行を加え、金品も要求したと評価するほかない」として、川村被告に無期懲役を求刑。



一方、弁護側は「川村被告の暴行は死への寄与度が低い」「6人の中で発言力が低く、川村被告の発言を誰も気にしていなかった」として、懲役13年の有期刑を求めました。



判決は6月25日に言い渡されます。



※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。

