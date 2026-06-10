すき家、冷んやり爽やか! 夏の定番「レモネードスカッシュ」登場
牛丼チェーン店「すき家」は6月4日より、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を販売している。
すき家「レモネードスカッシュ」
すき家の「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを、ソーダで溶かしながらいただく甘酸っぱいドリンク。今年は旬の時期に収穫された生レモンを使い、レモン本来のおいしさをぎゅっと閉じ込めることで、レモンの爽やかな味わいがより引き立つ一杯に仕上げられている。
また、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを使用しているため、ひんやり冷たいまま、最後の一口まで味が薄まることなく楽しめる、暑い季節にぴったりの一杯となっている。価格はレギュラーサイズが290円、メガサイズが490円。
すき家「レモネードスカッシュ」
すき家の「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを、ソーダで溶かしながらいただく甘酸っぱいドリンク。今年は旬の時期に収穫された生レモンを使い、レモン本来のおいしさをぎゅっと閉じ込めることで、レモンの爽やかな味わいがより引き立つ一杯に仕上げられている。
また、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを使用しているため、ひんやり冷たいまま、最後の一口まで味が薄まることなく楽しめる、暑い季節にぴったりの一杯となっている。価格はレギュラーサイズが290円、メガサイズが490円。