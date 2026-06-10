【Nintendo Switch Cloud Version「キングダム ハーツ」シリーズ】 6月9日 販売終了

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch Cloud Versionの「キングダム ハーツ」シリーズ4作品を6月9日23時59分をもって販売終了した。

販売が終了となったのは2022年2月に発売された「キングダム ハーツ」シリーズ4タイトル。具体的には「KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version」、「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version」、「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version」と「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」の4つで、インターネットを経由してプレイするクラウドゲームになっていた。

これらタイトルはサービスの提供についても1年後の2027年6月9日23時59分までとなっており、これ以降はクラウド版をプレイできなくなる。

この度の販売終了は、主にSwitch2版の各種タイトルが発売されることを受けたもので、販売終了となったクラウド版を所有している人は対象タイトルを割引価格で購入できる。また、クラウド版のデータについては新たに発売される作品へ引き継ぎが可能になっている。

Nintendo Switch Cloud Version所有者向け割引対象タイトル

・Nintendo Switch版 / Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）

・Nintendo Switch 2版 KINGDOM HEARTS Collection [I～III]

※割引対象となるのはCloud Versionでお持ちのタイトルに対応したダウンロード(デジタル)版タイトルのみです。パッケージ版「KINGDOM HEARTS Collection [I～III]」は対象ではございません。

※『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』をお持ちのお客様は全てのダウンロード(デジタル)版タイトルが割引対象となります。

? Nintendo Switch Cloud Versionをお持ちの方?



Nintendo Switch Cloud Versionの「キングダム ハーツ」シリーズは、誠に勝手ながら2026年6月9日(火)23:59をもちまして、販売を終了させていただきました。既に購入済のお客様は2027年6月9日(水) 23:59までプレイ頂けます。



Nintendo Switch Cloud… - キングダム ハーツ (@_KINGDOMHEARTS) June 9, 2026

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