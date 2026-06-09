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SpaceX上場で勢力図が変わるかもしれません。今仕込むべき投資信託をランキング形式で解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「SpaceX上場で勢力図が変わるかもしれません。今仕込むべき投資信託をランキング形式で解説します！」と題した動画を公開した。動画では、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、SpaceX上場による各種インデックスへの影響や、S&P500最高値更新時の投資判断、NASDAQ100への投資の合理性について解説している。



まず、SpaceXのインデックス組み入れについて言及。全米株や全世界株式は構成企業が多いため影響は微小であり、低コストインデックスで最も期待できるのはNASDAQ100だと説明した。人気のFANG+やメガ10への組み入れについては、強力なライバルの存在や、イーロン・マスク氏の持株比率による「浮動株調整後の時価総額」の観点から不利になる可能性を指摘。「蓋を開けてみないとわからない」と独自の見解を示した。



次に「S&P500の最高値更新中に買うのはリスクが高いか」という問いに対しては、「買っていい」と明言。1950年以降のデータから、15日に1回のペースで最高値を更新しており「異常ではない」と語った。さらに、過去の最高値更新日のうち約3分の1は「もうその水準まで下がることはなかった日」に該当すると解説。また、ビッグテック企業がしっかり利益を出しているため、期待値だけでなく実体を伴った株価上昇であると裏付けた。



さらに「S&P500よりNASDAQ100の方が合理的か」という疑問に対し、シミュレーターを用いて検証。毎月の積立投資ではNASDAQ100が圧勝する一方で、2000年1月に一括投資した場合はITバブル崩壊の影響で「26年経過しても勝てなくなる」という事実を提示した。



結論として、積立か一括か、あるいは取り崩しかによって最適なインデックスは変わるため、自身の状況やリスク許容度に合わせて投資割合を検討する重要性を説き、視聴者の投資戦略に深い洞察を与えている。