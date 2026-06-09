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就活情報に特化したYouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【裏話】「大手の全てが整っている会社です。」元三井物産の同期が語る超大手の裏側が面白すぎた…｜27卒・28卒・大手・就活・商社」と題した動画を公開。元三井物産の同期である川崎佑馬さんとたていさんがゲスト出演し、超大手商社ならではの「自由闊達」な社風や、驚きの金銭事情などを赤裸々に語った。



対談は三井物産の社風やカルチャーの話題からスタート。たていさんが「自由闊達」と表現するように、服装や働き方の自由度が高く、風通しの良い環境であることが語られた。川崎さんも「空気読んでねと怒られることは全くなかった」と振り返り、年次に関係なく意見を言い合えるフラットな関係性を強調した。また、入社前後のギャップについて、堅いイメージや「お酒を飲まないとやっていけない」という先入観があったものの、実際には「残業は全然しない」「メリハリをつける教育が浸透している」と、良い意味でのギャップがあったことを明かした。



さらに話題は、商社マンの金銭事情へ。給与について問われると、たていさんが「1年目は400万円くらい。2年目が800万円くらい。3年目で1000万円いく」と告白。業績連動のボーナスの占める割合が非常に大きく、若手でも驚くほどの高収入を得られるという。これにはMCのユッキーも「もらいすぎやろ」と思わずツッコミを入れた。また、恋愛事情についても「それはモテますよ」と即答し、週2回のペースで“お食事会”に参加していたエピソードや、生活リズムへの理解が得やすい社内婚が多いという裏話も飛び出した。



圧倒的な待遇と環境の良さから「離職率が0.96%」と業界トップクラスの低さを誇るという。それでも退職を選んだ理由について、たていさんは「自分のキャリアパスとして思い描いているものと時間軸がそこまでマッチしない」と感じたことを告白。川崎さんも海外駐在を待つよりも「独立して自営業者としてやっていったほうが人生・経済的・幸福度的に良い」と決断した背景を語った。



動画の終盤、退職した現在でも「就活生に戻っても三井物産を受けるか？」という問いに対し、2人は「受けます」と即答。「めちゃくちゃ良い会社」と口を揃え、会社の仕組みや仲間の優秀さを称賛した。元社員だからこそ語れるリアルなエピソードが満載で、商社志望の就活生にとって必見の動画となっている。