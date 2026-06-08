「全盛期ならヤマルを封じられた」 元マンUエヴラの発言が物議
バルセロナ所属のFWラミン・ヤマルは、18歳にして世界屈指の若手選手として評価を高めている。すでにスペイン代表の主力としても活躍しており、インテル・マイアミ所属のFWリオネル・メッシやアル・ナスル所属のFWクリスティアーノ・ロナウド、レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペ、サントス所属のFWネイマールらと比較されることも少なくない。
そんなヤマルについて、かつてマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元フランス代表のパトリス・エヴラ氏が興味深い見解を示した。『MARCA』が報じている。
英『ESPN UK』によると、エヴラは「全盛期の自分ならヤマルを食い物にしていただろう。申し訳ないが、ラミンのことは大好きだ。ただ、ロナウドやメッシ、私と対戦した選手たちに聞いてみればいい。私は相手にとって優しい存在ではなかった」とコメントした。
もちろん異なる時代の選手同士を比較することはできないが、この発言はSNS上でも大きな話題となっている。
一方のヤマルは、2025-26シーズンもバルセロナの主力として活躍し、クラブのリーグ連覇に貢献。今夏のワールドカップでもスペイン代表の中心選手として期待されている。
ただし、現在は左ハムストリングの状態が心配されており、6月15日に行われるカーボベルデ代表とのグループステージ初戦に出場できるかは不透明な状況だ。コンディション次第では数試合を欠場し、万全の状態で大会に臨む可能性もあるとみられている。
18歳にして世界最高峰の評価を受けるヤマル。かつてメッシやC・ロナウドとしのぎを削ったエヴラ氏の強気な発言は、世代を超えた議論として今後も注目を集めそうだ。