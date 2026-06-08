この記事をまとめると ■ヒューマノイドは実験段階から実用段階へと急速に進化中だ ■テスラは自動運転技術を応用してロボットに「自ら学ぶシステム」を与えた ■テスラの次なる課題は人間社会に溶け込むための「ロボットの皮膚」だ

テスラのヒューマノイドの進化スピードがものすごい

前回は最近注目される人型ロボット「ヒューマノイド」を紹介した。しかし、ひと月も経つとこの世界のテクノロジーは驚異的なスピードで進化していることがわかる。2026年1月のCESで見たヒューマノイドの世界はすにで過去のこととなってしまった。というのも、ニューラルネットワークや生成AI、さらにフィジカルAIがどんどん実用化されると、おどろくべきイノベーションが起こると期待される。その例はテスラ（Tesla）が開発を続ける人型ロボット「Tesla Optimus（オプティマス）」である。

かつてのロボットに対する認識は単なる技術デモや、未来へ向けた実験的プロジェクトにすぎなかったが、最近の認識では「人間の日常生活にヒューマノイドが介在し、私たちの暮らしを根本的に変えてしまう可能性 を秘めている。

人間に近づくヒューマノイドの動き

テスラのヒューマノイド「オプティマス」は何度もアップデートを繰り返し、その開発の中身を注意深く観察すると、同社がロボット市場では、どの企業よりもはるかに速いスピードで進化を遂げていることがわかる。その進化は、ハードウェアとソフトウェアの両面において顕著である。

ここで人間とロボットの各機能を対比してみると面白い。腕の肘や手首は人間では関節に相当するが、ロボットではジョイント。動力源は、人間は食物からエネルギーを作り出すが、ロボットはバッテリーで電力を利用する。その骨格は人間の場合は骨であるが、ロボットはアルミなどで作られる。センサーは耳や目や触覚であるが、ロボットはカメラやマイクロフォンが機能し、近いうちに匂いも感じるセンサーが発明されるかもしれない。そして最後になるが、人間の脳（神経系）はAI（人工頭脳）がその役割を代行する。人間の機能を機械で補いながら、AIを成長させて進化する。ここで大切なことはハードもソフトも重要だということだ。

テスラ・オプティマスをより人間らしくするためには？

ハードとソフトの進化

ここではハードウェアの進化についてもう少し詳しく見てみよう。最近のヒューマノイドの物理的な運動性能は、短期間で劇的に向上している。高速化と精密な制御でロボットの動作速度が向上し、より正確なモーター制御が可能になった。また、高い自由度とスムースな動きが可能となり、歩行動作もよりスムースになった。さらに、ジャイロの進化で優れた安定性を得ることができ、人間以上のバランス能力を手に入れている。

テスラの例ではないが、NEOというアメリカのスタートアップ企業はロボットが人間のようにしなやかに動く技術を開発している。ベアリングやギヤではなく、ゴムベルトを使うことで、ソフトにしなやかに動くロボットアームが完成している。このようにハードの進化も見逃せない。

それではソフトウェアの進化はどうだろうか。もっとも重要なのは単にプログラムされた動きをする機械から「自ら学ぶシステム」への脱皮が最大のブレイクスルーである。そこでオプティマスでは自動運転技術で使われるFSDが採用される。もともとFSDとは「フルセルフ・ドライビング」という完璧な自動運転の頭脳を意味していたが、この考えはヒューマノイドにも適応できるとテスラは考えている。つまり、クルマで培ってきた自動運転（オートパイロット）やニューラルネットワークの開発成果を、オプティマスに積極的に移植しているのだ。ここで中心的な役割を演じるのはフィジカルAIだ。実際の動きを制御するフィジカルAIはチャットGPTのような生成AIとは異なり、後戻りややり直しができないのだ。

従来のロボットはあらかじめプログラムされた動作をただ実行するだけの機械だったが、ヒューマノイドは「現実世界のデータから学習できるシステム」へと事実上の進化を遂げている。人間が子どもから大人になる過程でさまざまなことを学ぶのに似ているが、AIとデータを使うと、人間の10年分の経験を数十分で学ぶことも可能だ。こうしてヒューマノイドは自らが周囲の環境や与えられたタスクに適応し、柔軟に行動することが可能になっている。

もしテスラが真に「マス市場（一般市場）」向けの製品を目指しているのであれば、一般家庭や日常生活に溶け込むために、ロボットの「外見」が極めて重要となる。無機質で冷たいロボットの姿のままでは、一般消費者に受け入れられにくいという懸念があるからだ。

次なるステージはロボットの皮膚

イーロン・マスクが「オプティマスをより人間らしくする」という目標を設定したと主張している。これは単なる表面的な色の変更や、ちょっとしたデザインの微調整といったレベルのものではない。デザインコンセプトそのものの完全な再考（ドラスティックな見直し）になる可能性がある。

現在、この目標を達成するために議論されているもっとも重要なアイディアのひとつが、特殊な「ロボットの皮膚（スキン）」の開発である。予備データによると、この皮膚は単にメカニズムを覆うためのカバーではなく、外見を人間に近づけ日常生活のなかに溶け込ませることで心理的なハードルを解消できる。テスラは、すでにモデルSの工場ではクルマではなくオプティマスの量産に取り組んでいる。その狙いは私たちの日常の生活に役立つ高い知能（AI）と運動能力をもち、かつ人間社会に完全に溶け込める外見を持った究極の人型ロボットの実現に向かっている。

これはもう夢物語ではなく、リアルな世界なのだ。