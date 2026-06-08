メイプル超合金カズレーザー（41）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。番組冒頭で、7日のゆずのコンサート映像を見てコメントした。

番組開始と同時に7日、横浜市のKアリーナ横浜で開催された、ゆずの「弾き語りアリーナツアー2026心音」の様子がVTR映像で再生された。

MC武田真一が「山ちゃん、これは昨日の映像ですけれどもね」と振ると同じくMC南海キャンディーズ山里亮太が「いや〜、スゴかったなぁ〜」と感慨にふけった。武田が「われわれも行ってまいりましたよね」とライブ会場にかけつけたことを報告。山里は「行って来たというよりは…この状態よ」とVTRでサプライズでステージに登場したシーンが再生され、ステージ上で戸惑う武田、山里らの姿が映り込んだ。

月曜レギュラーのカズレーザーが「乱入？」と尋ねた。武田が「乱入…って。（ゆずがかき下ろした）番組テーマ曲の『ニュービギニング』のサプライズ演奏、なんとコーラスとしてわれわれも参加させていただきました」と語った。映像には日本テレビ後呂有紗アナと月曜レギュラーのシソンヌ長谷川忍（47）も壇上に登場した。

山里は「めちゃくちゃ緊張した」とゆずライブにサプラズ登場した感想を話し「見ている方、違和感があるかも。なぜ忍くんがいるんだ、と」とVTR映像にツッコミを入れた。長谷川は「この番組にダマされたんですよ。僕は3人をエスコートするだけだと言われた。急きょ『あがれ』って言われて」と想定外の指示だったと話した。山里は「ある方のいたずら心満載のところから」と名前は伏せたが“ある方”の意思が働いたと証言。

そこにカズレーザーが「断る自由もあるわけでしょ」と言い訳をする長谷川の言葉をばっさり切った。長谷川は「断れないだろ、この流れで」と切り返した。カズレーザーはなおも「いや、僕だったら、断るけどなぁ〜」とダメ押しした。

長谷川は「断る選択肢あったんだ」と妙に納得していた。ここで武田が「私たちの参加させていただいたライブの裏側は、6月19日の金曜日に放送いたします」と番組告知もしっかり伝えた。