お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが伝統行事「七夕」不要論を唱えて波紋を呼んでいる。7月16日、ぺこぱ・松陰寺太勇（しょういんじ たいゆう）とのYouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』に出演したカズレーザーは、七夕についてこんな持論を展開した。「カズレーザーさんは七夕を『マジなくなっても平気な行事の1つですね」と笑いながらバッサリ。これに松陰寺さんも『まあな。もうすぐ七