本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。初回に先制点を奪われた。しかし、その裏に打線が爆発して一挙9得点。その直前、始球式でマウンドに立った254億円男の剛速球に球場は沸き立った。

この日の始球式を務めたのは、先日NF Lのラムズに大型トレードで加わったマイルズ・ギャレットだった。リーグ最高の守備選手との呼び声も高い30歳。マウンドから振りかぶると、鋭い一球が捕手を務めたシーアンのミットにバシッと収まった。

X上でも話題となった始球式。米専門メディア「ドジャース・ネーション」は「ストライクをぶちかました！」と伝えれば、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「マイルズ・ギャレットが来ている。そして、マウンド上からストライク投球……しかも、かなり優れたメカニックだぞ？」と驚いていた。

30歳のギャレットは身長193センチ、体重123キロの巨体を持ち、今年のNFL最優秀守備選手に選ばれた大物。2025年にはブラウンズと4年総額1億6000万ドル（約254億円）で契約延長し、現地時間1日にラムズにトレード移籍したばかりだった。