初回に7試合ぶり11号2ラン

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦で7試合ぶりとなる11号2ランを放ち、米ファンから驚きとため息が入り混じる声が上がった。

「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、初回2死二塁で2番手左腕スーターのシンカーを捉えた。打球は左中間スタンドへ一直線。打球速度110.4マイル（約177.7キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）の豪快な一発となった。

7試合33打席ぶりの本塁打に、本拠地は大歓声に包まれた。この一発にファンも即座に反応。SNSには「ショウヘイ・オオタニ、古巣相手にデコルテ弾」「フリーランドが7-1にして、ショウヘイ・オオタニがショウヘイ・オオタニらしいことをした」と、その圧倒的な存在感を表現する声が投稿された。

また、エンゼルス時代を思い返すファンからは、「マイク・トラウトとショウヘイ・オオタニが同じチームにいて、エンゼルスは一度も優勝しなかったの？」と改めて当時のチーム状況を嘆くコメントも。球界を代表するスター2人を擁しながら、ポストシーズン進出すら果たせなかった事実に驚く声が上がった。

日本のファンからも「容赦ない 大谷翔平！ 2ランホームランぶち込む」と歓喜のコメントが並び、7試合ぶりの豪快弾を称えていた。

大谷はこれでメジャー通算300本塁打まで残り9本、日米通算350本塁打まで残り11本。例年好成績を残す“6月男”が、待望の一発で再び量産態勢に入るか注目される。（Full-Count編集部）