婚活写真・宣材写真のSTUDIO FUNを運営する株式会社best はこのほど、婚活中のZ世代209人を対象に、婚活のプロフィール写真に関する調査を実施。結果を公表した。



【調査結果】カメラマン姿が似合う男性芸能人ランキング

「カメラマン姿が似合う男性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と聞いたところ、第3位は「鈴木亮平」(39人)だった。主な意見として「優しい笑顔と気遣いで自然な表情を引き出せそうだから」(女性)、「明るくてノリが良さそうなところが似合いそう」(女性)、「爽やかで楽しそうに写真を撮るイメージがあるから」(女性)などがあった。



第2位は「菅田将暉」(45人)がランクイン。「カメラを覗いてる姿が想像しやすかったから」(女性)、「独特の世界観があり、写真を撮る側のイメージもできたから」(男性)、「アーティスティックな視点で、その人の持つ独特な魅力を切り取ってくれそうな雰囲気があるから」(女性)、「カメラを持った立ち姿がカッコよさそうだから」(男性)などの声が寄せられた。



第1位は「神木隆之介」(73人)となった。主な理由として「親しみやすい雰囲気と繊細な表現力が、被写体に寄り添うカメラマンの空気感に合いそうだと思ったから」(女性)、「ドラマの役でカメラを持っている姿がとても似合っていたから」(女性)、「安心感があり、物腰も柔らかそうなので、こちらの緊張をうまくほぐしながら最高の一枚を撮ってくれそうなイメージがあるから」(女性)などが挙がった。



また、「婚活において、プロフィール写真はどのくらい重要だと思いますか？(単一回答)」に関しては「かなり重要」が65.6%で最多となり、「婚活のプロフィール写真で重視するポイントを教えてください。（複数選択可）」では「清潔感」(178人)がダントツだった。



（よろず～ニュース調査班）