佐々木希、警備員に止められたことを告白 マネージャーの対応に気まずさいっぱいで苦笑い「あまりにもオーラがなかったんだと思います」
モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売 ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。この日の朝に警備員に止められたことを明かした。
【全身写真】「オーラがない」は無理がある！まるで女神な美しさの佐々木希
2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の、10年ぶりとなるカレンダーは、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。コンセプト決定時には「すごくびっくりしました。このコンセプトで大丈夫かなって思いました。ずっと目が合いすぎると嫌じゃないかな？怖くないかな？」と苦笑い。
そんなカレンダーのタイトルにちなんで「最近気まずい思いをしたエピソード」を聞かれると、佐々木は「あ、今朝！」と切り出し、このイベントの会場に入る際に建物の入り口で警備員に止められたことを告白。「まったく気づいてもらえず…」とその状況を振り返り、「行こうと思ったんですけど止められまして、それに対応するマネージャーさんの姿をみたときちょっと気まずいなと思いました」と再び苦笑い。
「ご本人です……みたいな。申し訳ないなと思って。あまりにもオーラがなかったんだと思います」と気まずそうに話していた。
ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
【全身写真】「オーラがない」は無理がある！まるで女神な美しさの佐々木希
2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の、10年ぶりとなるカレンダーは、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。コンセプト決定時には「すごくびっくりしました。このコンセプトで大丈夫かなって思いました。ずっと目が合いすぎると嫌じゃないかな？怖くないかな？」と苦笑い。
「ご本人です……みたいな。申し訳ないなと思って。あまりにもオーラがなかったんだと思います」と気まずそうに話していた。
ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。