U-19日本代表の松本果成がポルトガルに一矢報いるゴールを決めた

U-19日本代表は現地時間6月3日、フランスで開催されている第52回モーリスレベロトーナメントの第2戦でU-19ポルトガル代表と対戦。

1-4で敗れたが、一矢報いるゴールを決めたのはMF松本果成（かなる）（湘南ベルマーレ）だった。

初戦でU-19コートジボワール代表と3-3の引き分けを演じた日本は前半30分に先制を許し、そこからさらに失点を重ねて後半15分までに0-4と一方的な展開となった。

しかし、後半27分に相手陣内でのボール奪取から攻撃に移ると、MF久保遥夢（名古屋グランパス）の鋭い縦パスをFW浅田大翔（横浜F・マリノス）がフリック、そしてこれを受けた松本がDF一人をかわして右足で押し込んだ。

強豪ポルトガル相手に一矢報いる松本のゴールに対し、SNSでは「うまいなぁ」「ナイスゴール」「FWの落ち着き」「あの高校サッカー決勝の舞台で戦った2人（久保と松本）が共闘して結果残してるのが熱い」といったコメントが寄せられていた。

これで1分1敗となった日本は現地時間6日に、第3戦でU-19カナダ代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）