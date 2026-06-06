本当の意味での「優しさ」とは何なのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

本当に「優しい人」の特徴

「優しい人」と聞くと、多くの人は、人に親切にできる人を思い浮かべる。

だが、長く人を見ていると、本当に優しい人には、もう1つ共通点があることに気づく。

それは、「弱さ」を責めないことだ。

疲れて動けない人。失敗してしまった人。頑張りたいのに頑張れない人。

そういう人を見ると、厳しい人ほど、「甘えている」「もっと頑張ればいいのに」と考えてしまう。

しかし、本当に優しい人は違う。

人間はいつも完璧にはできないことを知っている。

自分自身も、思うようにできなかった経験があるからだ。

だからこそ、他人の弱さを許せる。

そして実は、この姿勢は自分自身に対しても同じである。

「ちゃんとできなかった」「理想通りにできなかった」

そんなときに自分を責め続けるのではなく、まずは今できることをやればいい。

「物事はほどほどに」という考え方

そんな考え方について、次の言葉はとても参考になる。

私はヘロンが挙げた、「面倒なら、マクドナルドに行けばいい」という例えが好きだ。このアドバイスに、抵抗を示す人もいるかもしれない。「ファストフードは体に悪いから、私は絶対に行かない！」という声が聞こえてきそうだ。しかし、何も食べずにつらい思いをするくらいなら、何でもいいから食べたほうがいい。次にスーパーに買い物に行ったときに、健康にいい食材を買えばいい。とりあえず今は、ビッグマックを食べる。食べること自体はいいことだ。カウンセラーで作家のKC・デイビスも、物事をほどほどにやることを勧めている。デイビスは「不要なものはすべてリサイクルしなければならない」というプレッシャーを感じて家の掃除を先延ばしにしてしまうくらいなら、ただ捨ててもいいとアドバイスしている。もちろん、リサイクルはいいことだし、毎日マクドナルドばかり食べるのは体によくない。しかし、どうしても気が進まないときは、何もしないよりは何か行動を起こすほうがいい。行動を起こせば、状況を改善できる。そのうえで、次回は違った選択をすればいい。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人は誰でも、思うようにできない日がある。

そんなときに責めるのではなく、

「それでも大丈夫」と受け止められること。

他人に対しても、自分に対しても、その姿勢を持てる人こそ、

本当の意味で優しい人なのかもしれない。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）