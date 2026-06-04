「序列が入れ替わった」W杯直前、日本代表の“変化”を確信した見逃せない瞬間
「序列が入れ替わった」
その瞬間、そう確信した。
１−０で勝利した５月31日のアイスランド代表戦、日本代表の森保一監督は83分に、GKの鈴木彩艶（パルマ）を下げて、早川友基（鹿島アントラーズ）を投入した。
この交代で、第２GKが早川だということが明確になったと言えるだろう。
24年冬のアジアカップ以降、森保ジャパンの正守護神が鈴木だというのは周知の事実だ。北中米ワールドカップのアジア最終予選でも、出場が決定するまでは全試合でゴールマウスを守った。
ただ、第２GKははっきりしなかった。クラブでは早川が圧倒的なパフォーマンスを続けてきたものの、2023年９月のドイツ戦大勝（４−１）に貢献するなど、代表での経験・実績では大迫敬介（サンフレッチェ広島）が上回る。
初めて鈴木、早川、大迫の３人体制になった昨年の９月シリーズでは、主力が出場したメキシコ戦（０−０）で鈴木、代表経験の浅い選手が主体のアメリカ戦（０−２）では大迫が起用された。つまり、この時点では大迫が２番手だったはずだ。
10月シリーズのパラグアイ戦（２−２）、ブラジル戦（３−２）はともに鈴木がフル出場。その鈴木が怪我で辞退し、チーム事情で大迫も招集外となった11月シリーズは、早川が先発し、ガーナ戦（２−０）、ボリビア戦（３−０）と連続クリーンシートを達成した。このパフォーマンスが序列アップに繋がったのだろう。
３月シリーズでは、故障が癒えた鈴木が、スコットランド戦（１−０）、イングランド戦（１−０）と２試合ともスタメン出場。そうして迎えた、北中米ワールドカップ前最後の対外試合となるアイスランド戦で、鈴木から早川への交代があった。
大会中にGKのスタメンを変更するケースは滅多にないが、試合中のアクシデント（怪我や退場など）で、２番手に出番が回ってくる可能性は十分にある。その時は、早川に声が掛かるだろう。
そうしたケースも想定して森保一監督が与えただろう（アディショナルタイム６分も含めた）“13分間”の意味は大きい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
その瞬間、そう確信した。
１−０で勝利した５月31日のアイスランド代表戦、日本代表の森保一監督は83分に、GKの鈴木彩艶（パルマ）を下げて、早川友基（鹿島アントラーズ）を投入した。
この交代で、第２GKが早川だということが明確になったと言えるだろう。
24年冬のアジアカップ以降、森保ジャパンの正守護神が鈴木だというのは周知の事実だ。北中米ワールドカップのアジア最終予選でも、出場が決定するまでは全試合でゴールマウスを守った。
初めて鈴木、早川、大迫の３人体制になった昨年の９月シリーズでは、主力が出場したメキシコ戦（０−０）で鈴木、代表経験の浅い選手が主体のアメリカ戦（０−２）では大迫が起用された。つまり、この時点では大迫が２番手だったはずだ。
10月シリーズのパラグアイ戦（２−２）、ブラジル戦（３−２）はともに鈴木がフル出場。その鈴木が怪我で辞退し、チーム事情で大迫も招集外となった11月シリーズは、早川が先発し、ガーナ戦（２−０）、ボリビア戦（３−０）と連続クリーンシートを達成した。このパフォーマンスが序列アップに繋がったのだろう。
３月シリーズでは、故障が癒えた鈴木が、スコットランド戦（１−０）、イングランド戦（１−０）と２試合ともスタメン出場。そうして迎えた、北中米ワールドカップ前最後の対外試合となるアイスランド戦で、鈴木から早川への交代があった。
大会中にGKのスタメンを変更するケースは滅多にないが、試合中のアクシデント（怪我や退場など）で、２番手に出番が回ってくる可能性は十分にある。その時は、早川に声が掛かるだろう。
そうしたケースも想定して森保一監督が与えただろう（アディショナルタイム６分も含めた）“13分間”の意味は大きい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」