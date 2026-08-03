東京の多摩動物公園で、ライオン3頭が相次いで死にました。多摩動物公園によりますと、先月中旬以降、ライオンの体調不良が相次いだため展示を中止し治療がおこなわれていました。その後、ライオン16頭のうち、3頭が、今月2日までに死んだということです。3頭の死因は調査中ですが、いずれも脱水症状や多臓器不全が確認されていて、園の担当者は、「7月以降の記録的な暑さが影響した可能性が高い」としています。いまも複数のライ