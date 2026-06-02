≪バス暴走事故・独自≫「私が若山容疑者を紹介してしまったばかりに…」バス会社側に紹介した男性の懺悔…容疑者は「２種免許を持っている」とウソの売り込みか

福島県郡山市の磐越道でマイクロバスが道路脇に突っ込み、私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の生徒１人が死亡した事故。バスを手配した蒲原鉄道（新潟県五泉市）で運転していた無職、若山哲夫容疑者（68）＝過失運転致死傷＝を紹介した男性が集英社オンラインの取材に応じ「きっかけは私だと思ってます」と後悔を口にした。

≪画像多数≫「大型2種持っています、とウソをついていた」白いジャージに角刈りのような短髪、逮捕された若山容疑者が陸上指導の名監督と言われていた頃の写真

若山容疑者にバスの運転が打診される前に、この男性に打診があったが多忙のため引き受けられなかったという。男性の証言からは人員不足から外部運転手が報酬を受けて部活動関連の運転をすることが蔓延している様子がうかがえる。

要注意人物だったはずの若山容疑者はなぜバスの運転席に座ることができたのか…

5月6日朝に起きた事故はバスが道路左脇のガードレールに突っ込んだ。ブレーキ痕は見つかっていない。

若山容疑者は元高校教員で陸上部の有力指導者として知られた人物で、教員を退職後、昨年3月まで3年間、新潟胎内市の市役所で非常勤職員としてマイクロバスを運転していた経験がある。

しかし、事故前の1か月ほどの間に5件以上物損事故を起こし、警察から免許返納を促されるほど行動や判断力に問題があった人物で、検察は刑事責任能力を調べる「鑑定留置」を5月22日から始めている。

蒲原鉄道の営業担当、金子賢二氏は、知人から紹介を受けた若山容疑者に運転を依頼し事故当日の出発前に「初めて会った」と説明。バスも金子氏が借りたレンタカーだった。

そうした状況になった理由について⾦⼦⽒は、男⼦ソフトテニス部の寺尾宏治顧問から「費⽤を安く抑えるためレンタカーと外部運転⼿の⼿配を頼まれた」と主張。これに対して寺尾顧問と北越高校は「そんな依頼はしていない」と反論している。

近所の人も若山容疑者の運転は危険だと思っていたと口をそろえる。そんな容疑者がどのような経緯で運転席に座ることになったのか。事情を知るA氏が集英社オンラインの取材に重い口を開いた。

Bさんから「誰かいたら紹介して」みたいなことを言われていた

A氏は胎内市の職員OBで、若山容疑者が市のバスを運転していたことを知る人物だ。

「若山さんは新しくできた学校の（陸上の）コーチを頼まれたか何かで市の運転手を辞めました。私も在職中に彼のバスに乗ったことがありますが異変は感じず、当時は運転が危険だという声は聞いていません。その後、今年の4月にたまたま再会しました。その時に彼は『１年契約の仕事が終わって今はなにもしていない』と言っていました。

その時『バスの運転できるよ』という話を聞いたので、免許は何を持っているんですか、とたずねると『大型2種を持っている』って言ったんです」（A氏、以下同）

「2種免許」とは営業目的で人を乗せて運ぶために必要なプロフェッショナル向けの最上位の運転免許だ。事故当時の夜、蒲原鉄道の茂野弘一社長は金子氏の説明を基に、若山容疑者は「大型2種免許を持っていると紹介を受けた」とメディアに説明したが、実際に容疑者は所持していなかった。

A氏の話が事実なら容疑者はこの時点でバスの運転手として自分を売り込み、虚偽の資格をアピールしていたことになる。容疑者の話を聞いたA氏は、蒲原鉄道の金子氏ではなく、金子氏と自分の共通の知人のB氏にその情報を伝えたと説明した。B氏は金子氏に頼まれてバスの運転手探しをしていた“バス会社側”の人物だという。

「Bさんからはその前に『（バスを運転できる）誰かいたら紹介して』みたいなことを言われていたんです。それで若山さんのことを『1年契約の仕事が終わって、今何もしてないという話ですよ』と伝えました。

それは5月6日に北越高校の男子ソフトテニスを運ぶという仕事の打診がくるより前の話です」

A氏が学校から払われた額は最高で1万5千円

そもそもなぜA氏にバスの運転手を探してほしいという依頼が来るのか。それはA氏も若山容疑者と同じように部活のバスを運転し報酬をもらったことがあったからだという。

「私もバスの運転をしました。北越高校から（直接）頼まれたことと、蒲原鉄道が間に入って北越高校の部活の仕事をしたこと、蒲原以外のルートで別の高校の部活の運転をしたこともあります。バスはレンタカーもスクールバスも使いました。金子さんとも北越高校のスクールバスの置き場所を教えてもらうため一度会ったことがあります」

A氏は北越高校の仕事の報酬が「学校から」払われたと明言。金額は最高で１万5千円で、もっと安い時もあったという。

数十人の命を預かる運転の対価としては高額とは言えない報酬で運転に応じたA氏は、部活運営の負担軽減の一助になるためと周囲に話している。

費用を安くしたいという学校側の求めに応じて外部運転手やレンタカーを使ったと金子氏が話したことについてA氏は、

「そういうニュアンスの話はありますよね」

と否定しなかった。

結局、こうした運転をA氏は昨年9月以降、７回程度行なったと説明した。許可なく有償の乗客の運送をすると道路運送法違反の「白バス（白ナンバーバス）」営業になる可能性がある。

「（法的に）グレーだとは思いましたけども完全に黒ということではない、なんていうか、法の隙間を突くようなやり方なんだなって。実際に黒という認識ではなかったです」（A氏）

A氏の証言からは、バス会社などが外部のドライバーに日常的に発注を繰り返していることがうかがえる。若山容疑者も、A氏がB氏に伝えた情報を基に運転可能な人物として金子氏側に「登録」されていたとみられる。

若山容疑者が運転席についたきっかけは…「私だと思います」

そして問題の5月6日の運転の打診がB氏からくることになった。

「最初私の方に『行ける？』っていう話もあって、私はダメで、その中で私が紹介した若山さんの名前が上がったことはありますけども…」

説明では、別の約束があったA氏に断られたB氏が次に話を持ち込んだ若山容疑者が受けたという。A氏はそのことを事故前に「聞いていた」と話した。ただ仕事の直前に容疑者と話したかどうかなど詳細を問うと「そのことは申し訳ないですが…」と答えを拒んだ。

問題の仕事は自分が依頼したのではないと説明しながらもA氏は若山容疑者が運転席についたことについて

「きっかけは私だと思います」

と話した。そして、謝罪の言葉も口にした。

「そういう人を紹介してしまったってことで責任は感じました。そうした状態だっていうのは、ちゃんと運転できる人だなっていうことで紹介はしましたけれども、結果的にそうなったってことについては申し訳なかった」

「そういう風な状態」とは、若山容疑者が直前に事故を頻発させていたことを指す。容疑者の異常を、A氏は本当に感じなかったのか。

「いや、わかってれば当然、そんな、やらせないと思います…」

そうA氏は強く否定するのだった。

A氏が言う「学校から報酬をもらった」との発言について、北越高校の灰野正宏校長は電話取材に対して、

「部活の実態については、県から今調査が入って確認作業を行なっていますが、そのことは私は承知していません」

と回答した。事故直後、軽傷で治療を受けていた若山容疑者はメディアの電話取材で事故歴を聞かれ「全くないです」と即答した。同じころ、金子氏はA氏に電話を掛け

「マスコミから色々聞かれてんだけども。若山さん、どこに住んでるの？」

とたずねてきたという。

バス運行の背後にあった人の手配を巡る信じがたいずさんな手配の連鎖。事故は起こるべくして起きたのではないのか。

※「集英社オンライン」では、今回の事故にまつわる情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班