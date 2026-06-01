「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」が、2026年6月1日にスタートから25年の時を重ねました。

ご家族やご友人、大切な方との東京ディズニーランドでの思い出に寄り添いながら、25年にわたり多くのゲストに親しまれてきたナイトパレード。

見る人の年齢や、一緒に過ごす相手は変わっても、夜のパークに音楽が響き、光の列がゆっくりと進んでくる瞬間の胸の高鳴りは、今も変わりません。

東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ

開始日：2001年6月1日

東京ディズニーランドの夜を彩る「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」。

東京ディズニーランドにおけるナイトパレードは、1985年に始まった「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード」から、「ディズニー・ファンティリュージョン！」を経て、現在の“ドリームライツ”へと受け継がれてきました。

記念メッセージ入りスペシャル画像のプレゼント

実施期間：2026年6月1日(月)から7月12日(日)まで

対象：東京ディズニーランドを訪れたゲスト

25年の時を重ねた節目にあわせて、東京ディズニーランドを訪れたゲストに記念メッセージ入りのスペシャル画像をお届け。

スペシャル画像は、東京ディズニーリゾート・アプリを通じて受け取ることができます。

スペシャル動画の公開

公開日：2026年6月1日

公式SNSでは、スペシャル動画を公開しました。

25年の月日を歩んできたナイトパレードのこれまでとこれからに想いを馳せながら楽しむことができます。

時代とともに進化し続けてきたナイトパレード

2001年のスタート以来、時代ごとに新しいディズニー作品や技術の進化を取り入れてきました。

2007年には、ディズニー/ピクサー映画『ファインディング・ニモ』や『モンスターズ・インク』の世界が追加。

2011年にはディズニー映画『アラジン』やディズニーフェアリーズの世界観を取り入れてリニューアルしました。

2015年には、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のフロートが登場し、ラプンツェルとフリン・ライダーが輝く夜のパレードに加わりました。

さらに2017年のリニューアルでは、ディズニー映画『アナと雪の女王』のアナとエルサを乗せた氷の城のフロートが初登場。

『シンデレラ』のフロートも生まれ変わり、

『美女と野獣』のフロートも新たな輝きをまとって再登場しました。

また、現在は全てのフロートがLED照明に入れ替わるなど、光の表現も時代とともに進化してきました。

こうした歩みを重ねながら、パレードは“変わらない魅力”と“新鮮さ”の両方をまとい、世代を超えて親しまれる存在であり続けています。

2001年は、東京ディズニーリゾートにとって新しい夢が広がった年でした。

6月1日、東京ディズニーランドの夜には「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」という新たな光が灯り、9月4日には東京ディズニーシーが開園。

東京ディズニーリゾートに、新しい夜の輝きと、海を舞台にした冒険が加わりました。

2026年、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」と、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシーは、ともに25年の時を重ねました。

2001年から続く東京ディズニーリゾートの夢は、形を変えながら、今も、そしてこれからも、ゲストの思い出とともに輝き続けます。

夜のパークに音楽が流れ、光で彩られたパレードがやってくる瞬間、目の前に広がる夢のような世界がこれからもゲストを包み込むエンターテイメント。

「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」の紹介でした。

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