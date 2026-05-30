ハク。が6月3日、デジタルシングル「宇宙船ハート号」を配信リリースすることが発表となった。

3月リリースのEP『世界』表題曲にて、変わっていく世界への憂いと、変わらない自分への希望を重厚感のあるサウンドで表現した彼女たちだが、今作ではPOPさとチャーミングさを全面に押し出した楽曲を完成させた。

“宇宙船ハート号”という架空の宇宙船に乗って旅するストーリーをメンバー4人ならではの一筋縄ではいかないPOPセンス溢れるサウンドで表現。あいの歌声と歌詞がまた新たな側面を示す仕上がりだとのこと。

■＜ハク。の日 -大阪編-＞

8月09日(日) 心斎橋BIGCAT

open17:00 / start18:00

ゲスト：Homecomings

■＜ハク。の日 -東京編-＞

8月18日(火) 恵比寿LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

ゲスト：ストレイテナー

▼チケット

\4,500

※各公演別途ドリンク代がかかります

【プレオーダー2次先行(抽選)】

受付期間：〜6月7日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/