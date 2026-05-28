資産7億円の桐谷さん、ドンキの食べ物を絶賛「どうしてこんなにおいしいのか」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が27日、自身のXを更新し、ドン・キホーテで購入したものを紹介した。
【写真】気になる！「おいしい」桐谷さんがドンキで絶賛した食べ物
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「私は携帯の操作が苦手ですが、この前大戸屋で公式アプリのカードを貰ったので、昨日大戸屋で食事をしてるときに入れました 自分で入れられるのは珍しい」と報告。
続けて「QUOカードPay(有効期限あり)でも支払いできることを知り、初めて払いました。2ポイント貯まり、今後が楽しみ。帰りにドンキホーテの焼き芋を」「どうしてこんなにおいしいのかと思う位おいしい。他の店の焼き芋と違います。焼き方に秘密があるのでしょう」と写真を公開。ドン・キホーテで購入した焼き芋を絶賛した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！「おいしい」桐谷さんがドンキで絶賛した食べ物
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「私は携帯の操作が苦手ですが、この前大戸屋で公式アプリのカードを貰ったので、昨日大戸屋で食事をしてるときに入れました 自分で入れられるのは珍しい」と報告。
続けて「QUOカードPay(有効期限あり)でも支払いできることを知り、初めて払いました。2ポイント貯まり、今後が楽しみ。帰りにドンキホーテの焼き芋を」「どうしてこんなにおいしいのかと思う位おいしい。他の店の焼き芋と違います。焼き方に秘密があるのでしょう」と写真を公開。ドン・キホーテで購入した焼き芋を絶賛した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。