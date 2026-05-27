アイドルグループ「iLiFE！」候補生のおめめが27日、自身のXを更新。液体のり「アラビックヤマト」の誤った使用方法をSNSで拡散してしまったとして謝罪した。

おめめは前髪をアラビックヤマトで固めてセットするという使用方法をSNSで紹介。しかし、27日にアラビックヤマトを販売するヤマト株式会社が公式SNSを通じ「現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております。しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」と注意喚起していた。

これを受け、おめめは「この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした」と伝えていた。