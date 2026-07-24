元AKB48で“ぱるる”こと女優の島崎遥香が、7月21日放送のバラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演。過酷すぎたアイドル時代やグループ内格差の実態を打ち明け、ネット上で大きな波紋を呼んでいる。この日のテーマは「女性アイドルのリアル」。島崎は大人数グループならではの厳しい人間関係や、当時の現場に存在した“独自ルール”について赤裸々に語り尽くした。「とりわけ視聴者を驚愕させたのが